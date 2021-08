Goodbye Volcano High: l'esclusiva console PS5 è stata rinviata al 2022

Goodbye Volcano High non sarà probabilmente il gioco più famoso del mondo ma è uno dei titoli indie che, in un modo o nell'altro, ha attirato più l'attenzione durante il famoso evento di presentazione di PS5, dunque colpisce il fatto che sia stato rinviato al 2022.

Caratterizzato da uno stile grafico disegnato in 2D veramente molto particolare, Goodbye Volcano High si è distinto per il fatto di presentare tematiche sentimentali e sociali di teenager liceali ma rappresentati come strane creature antropomorfe, in quella che pare essere un'avventura fortemente improntata sulla narrazione.

Il team di sviluppo KO-OP ha riferito che Goodbye Volcano High non uscirà nel 2021 ed è stato rimandato al 2022, soprattutto a cause legate al distanziamento sociale imposto dall'epidemia di Covid-19, in base a quanto riferito dal comunicato ufficiale degli sviluppatori.

Da questo veniamo anche a sapere che il team ha effettuato un "reboot narrativo" di Goodbye Volcano High, dunque mettendo pesantemente mano alla storia per modificarla in maniera sensibile, cosa che evidentemente ha contribuito all'allungamento dei lavori e a questo posticipo al prossimo anno.

Il gioco dovrebbe essere una sorta di avventura narrativa che racconta la storia di Fang, uno studente e musicista che si trova all'ultimo anno di scuola e che deve affrontare diversi cambiamenti nella propria vita, insieme ai propri amici.