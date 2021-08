ASUS presenta i nuovi monitor ProArt e ROG: caratteristiche e specifiche

Sono tre i nuovi monitor di ASUS pensati per i clienti con elevate esigenze in termini di resa visiva su schermo. Scopriamo insieme le loro specifiche e caratteristiche.

ASUS ha annunciato la disponibilità per il mercato italiano dei suoi nuovi monitor di fascia alta. In particolare sono stati presentati tre modelli: il ProArt PA32UCG-K dedicato ai professionisti e i due monitor per il mercato gaming ROG Strix XG443UQ e ROG Swift PG32UQX. Queste tre soluzioni proposte dal noto produttore taiwanese sono pensate per soddisfare i clienti più esigenti che desiderano ottenere il massimo dall'esperienza visiva nel lavoro e nel gaming. Con le moderne tecnologie mini-LED, la risoluzione 4K ed una fedeltà dei colori elevata, questi prodotti sono un perfetto investimento per il futuro. I prezzi non sono facilmente accessibili, ma vengono giustificati da schede tecniche di altissimo livello, soprattutto per quanto riguarda il monitor ProArt PA32UCG-K dedicato ai professionisti.

ASUS ProArt PA32UCG-K Monitor ASUS ProArt PA32UCG-K ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del display ProArt PA32UCG-K, una soluzione senza compromessi rivolta ai professionisti. Si tratta del primo monitor HDR al mondo con una luminosità di picco di 1.600 nit ed una frequenza d'aggiornamento di 120 Hz. Il pannello ha una diagonale di 32 pollici con una risoluzione 4K. I pixel sono stati realizzati con la tecnologia mini-LED, la quale garantisce un rapporto di contrasto 1.000.000:1 ed una luminosità tipica a schermo intero di 1.000 nit. Il monitor ProArt PA32UCG-K supporta vari formati HDR, inclusi Dolby Vision, HDR10 e Hybrid Log-Gamma e dispone della tecnologia Quantum-dot per un'eccellente fedeltà dei colori con una profondità di colore reale a 10 bit. Il display include anche la tecnologia FreeSync Premium Pro ed il supporto ad HDMI 2.1 che assicurano una soluzione ideale per il video editing. Le altre specifiche sono da leader di settore con una copertura dello spazio colore 98% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 85% Rif. 2020. Questo ProArt Display PA32UCG-K è indubbiamente un prodotto premium di fascia alta, sia nelle specifiche tecniche che nel prezzo, infatti viene venduto a 5.999€. Nella confezione del modello K della serie è stato inserito anche il dispositivo di calibrazione del monitor X-Rite i1 Display Pro. Scheda tecnica Diagonale: 32 pollici

32 pollici Formato: 16:9

16:9 Tipologia pannello: IPS mini-LED con superficie antiriflesso

IPS mini-LED con superficie antiriflesso Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 3840x2160

3840x2160 Spazio colore: sRGB (TBD), Adobe RGB (99,50%), DCI-P3 (98%), Rec.2020 (85%)

sRGB (TBD), Adobe RGB (99,50%), DCI-P3 (98%), Rec.2020 (85%) Colori: 1073,7 M (10 bit)

1073,7 M (10 bit) Luminosità: picco 1.600 nit, luminosità tipica 1.000 nit

picco 1.600 nit, luminosità tipica 1.000 nit Contrasto: 1.000.000:1

1.000.000:1 Frequenza d'aggiornamento: 120 Hz

120 Hz Tempo di risposta: 5 ms (GTG)

5 ms (GTG) HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision

HDR10, HLG, Dolby Vision Tecnologia: AMD FreeSync Premium Pro

AMD FreeSync Premium Pro Porte: Thunderbolt 3 x2, DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, USB 3.1 x3, Jack, USB-C

Thunderbolt 3 x2, DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, USB 3.1 x3, Jack, USB-C Prezzo: 5.999€

ASUS ROG Swift PG32UQX Monitor ASUS ROG Swift PG32UQX Tra i prodotti annunciati da ASUS per la linea Republic Of Gamers spicca il nuovo monitor ROG Swift PG32UQX che abbiamo già recensito sulle nostre pagine. Finalmente disponibile anche in Italia, questo display da gaming è il primo al mondo dotato di tecnologia mini-LED 4K HDR. La sua diagonale misura 32 pollici con una risoluzione 3840 x 2160 pixel in formato 16:9. Il pannello ha una frequenza d'aggiornamento di 144 Hz con la tecnologia Display Stream Compression per un gameplay super fluido. La retroilluminazione mini-LED con full-array local dimming in 1.152 zone indipendenti garantisce una luminosità di picco di 1.400 nit con certificazione DisplayHDR 1400. Il monitor ROG Swift PG32UQX supporta anche NVIDIA G-SYNC Ultimate, tramite la quale otterrete un HDR realistico, contrasto straordinario, colori cinematografici e gameplay a bassissima latenza. La tecnologia Quantum-dot e la profondità di colore a 10 bit, insieme ad un'ampia gamma cromatica DCI-P3, assicurano colori realistici e gradazioni più uniformi. Si tratta di un prodotto di fascia alta, dedicato al mondo del gaming. Il prezzo di listino definito da ASUS per il mercato italiano è infatti di 3.499€ come ben visibile su Amazon. Scheda tecnica Diagonale: 32 pollici

32 pollici Dimensioni: 727 x 574 x 306 mm (con stand)

727 x 574 x 306 mm (con stand) Peso: 10,9 kg (con stand)

10,9 kg (con stand) Formato: 16:9

16:9 Tipologia pannello: IPS mini-LED

IPS mini-LED Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 3840x2160

3840x2160 Spazio colore: sRGB (160%), DCI-P3 (98%)

sRGB (160%), DCI-P3 (98%) Luminosità: picco 1.400 nit, luminosità tipica 500 nit

picco 1.400 nit, luminosità tipica 500 nit Contrasto: 1.000:1, picco HDR 400.000:1

1.000:1, picco HDR 400.000:1 Frequenza d'aggiornamento: 144 Hz

144 Hz Tempo di risposta: 4 ms (GTG)

4 ms (GTG) HDR: HDR10

HDR10 Tecnologia: NVIDIA G-SYNC ULTIMATE

NVIDIA G-SYNC ULTIMATE Porte: DisplayPort 1.4 DSC x1, HDMI 2.0 x3, Jack 3.5, USB 2x 3.1 + 1x 2.0

DisplayPort 1.4 DSC x1, HDMI 2.0 x3, Jack 3.5, USB 2x 3.1 + 1x 2.0 Prezzo: 3.499€ su Amazon

3.499€ su Amazon Link alla recensione di Multiplayer.it