ASUS ROG Strix XG43UQ: la recensione del nuovo monitor 4K a 144 Hz da 43 pollici per PC, PS5 e Xbox

A tutto questo vanno poi aggiunti l'HDR, che promette di una buona qualità vista la luminanza di picco di 1000 nit, e l'Extreme Low Motion Blur (Sync), utile per limitare il ghosting e pensato per lavorare con le tecnologie di sincronizzazione attive a differenza dell'Ultra Low Motion Blur. Non mancano inoltre il Picture in Picture e Picture by Picture, molto utili anche per poter lavorare alla scrivania con un monitor dalla diagonale tanto ampia, e il filtro per la luce blu, con ben 5 livelli di intensità. Infine girovagando nel menù, troviamo i classici profili pre-impostati, il counter dei frame per secondo, mirini, timer, dimming dinamico per compensare la mancanza di FALD e Shadow Boost per aumentare la percezione del contrasto.

Per quanto concerne la connettività , oltre alle due porte HDMI 2.1 include infatti anche una DisplayPort 1.4a, 2 HDMI 2.0, 2 porte USB 3.0, una porta USB 3.0 upstream, il classico jack per le cuffie e anche un ingresso audio che consente di sfruttare i due altoparlanti da 10 W del monitor anche con dispositivi diversi da console e PC.

Tra le tecnologie rilevanti per il gaming troviamo la compatibilità con NVIDIA G-Sync e il supporto ufficiale per il FreeSync Premium Pro, lo standard di sincronizzazione AMD che si traduce anche nel VRR, utile per le console di nuova generazione . Sia PS5 che Xbox Series X|S montano infatti GPU AMD di ultima generazione e godono del pieno supporto da parte dell'ASUS ROG Strix XG43UQ che, oltre a preset ottimizzati e modalità console, sfoggia ben due porte HDMI 2.1. Permette quindi di sfruttare a fondo le nuove macchine da gioco pensate per arrivare al 4K a 120 Hz.

Le caratteristiche principali dell'ASUS ROG Strix XG43UQ, dotato anche di tecnologia DSC per garantire il massimo in termini di segnale, sono quelle di altri monitor VA caratterizzati dallo stesso target e dalla stessa diagonale di 43 pollici. Non cambia la luminanza tipica di 750 nit, non cambia il picco di 1000 nit e non cambia nemmeno il contrasto di 4000:1, merito della tecnologia del pannello. Ma lo schermo ASUS ROG Strix XG43UQ DSC si accontenta, almeno su carta, di un'ampiezza del colore inferiore, fermandosi al 90% della gamma DCI-P3 e raggiungendo l'ottimo valore del 125% della gamma sRGB.

Il design

Un dettaglio dello stand a tre piedi dell'ASUS ROG Strix XG43UQ

L'ASUS ROG Strix XG43UQ non cede all'estetica da televisore a differenza di altri pannelli della stessa categoria. Non si fa mancare un piccolo telecomando, necessario considerando che si parla di uno schermo pensato anche per essere usato dal divano, e a sostenerlo ha uno stand da monitor dal look aggressivo. Questo manca di meccanismi per la rotazione o l'elevazione del pannello, ma è presente l'inclinazione, molto utile per consentire di usare uno schermo di queste dimensioni in scenari diversi da un salotto.

Nella parte frontale del monitor, tolte le due lunghe zampe in metallo che terminano con dei piedini circolari, l'unico elemento a spiccare è la cornice inferiore, in parte in plastica ruvida come il resto dello schermo, in parte con effetto spazzolato e sagomata in modo da incorniciare il logo ROG con effetto metallizzato. Il tutto è caratterizzato da una buona qualità costruttiva che si estende alle altre tre cornici, non particolarmente sottili ma alleggerite da angoli tagliati che ammorbidiscono i contorni dello schermo. Alla sobrietà frontale, comunque, corrisponde un posteriore decisamente diverso.

Il retro dell'ASUS ROG Strix XG43UQ con il punto di aggancio dello stand

Posteriormente l'ASUS ROG Strix XG43UQ mette in mostra il particolare stand, è tutto bianco ed è pieno delle classiche incisioni futuristiche tipiche dei monitor ASUS, qui sfruttate in modo particolarmente efficace per rendere elegante la silhouette di un monitor dallo spessore generoso e, di conseguenza, pesante complice anche lo stand che raggiunge 1.1 kg su un totale di 15.3 kg. Degni di nota anche l'efficace dissipazione interna che si sfoga attraverso le ampie grate superiori e la superficie anti-riflesso, di qualità decisamente superiore rispetto a quella che abbiamo visto su altri schermi del genere.

La connettività è in parte laterale. Sul fianco destro, in un incavo, troviamo infatti le porte HDMI 2.1, le porte USB e gli ingressi audio, resi facili da raggiungere in funzione di console, impianti e periferiche. Il resto invece è poco sotto e diventa accessibile rimuovendo un pannello di plastica che nasconde anche l'alimentazione e il connettore AURA Sync necessario per utilizzare il proiettore RGB opzionale.

Tornando al fianco destro, infine, troviamo i controlli con quattro grossi tasti dedicati, tutti neri a fare da contrasto alla plastica bianca di sfondo, ma anche il classico stick che permette di navigare tra le opzioni del menù dei monitor ASUS.