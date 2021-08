5 Director's Cut che ci aiutano a capire il valore di queste riedizioni

Da Death Stranding a Ghost of Tsushima, stiamo assistendo al ritorno del sottotitolo "Director's Cut". La definizione è presa in prestito dal linguaggio cinematografico, ma il parallelismo in termini di contenuti non è così immediato: lo stesso Hideo Kojima ha recentemente evidenziato come questa nomenclatura non corrisponda precisamente all'operazione effettuata con il suo Death Stranding, confermando che i nuovi contenuti in arrivo con l'edizione PS5 del gioco siano stati realizzati appositamente.

Sappiamo anche che in Ghost of Tushima: Director's Cut, oltre ai miglioramenti tecnici e al supporto PlayStation 5, sarà introdotta un'intera nuova porzione di gioco con l'ambientazione inedita di Iki Island: una vera e propria espansione dell'esperienza, che assomiglia più ad un DLC che a del contenuto tagliato.

Dare una definizione esaustiva di cosa sia una Director's Cut non è quindi così semplice come lo è stato per il cinema, ma possiamo farci un'idea dando un'occhiata a 5 Director's Cut del passato che abbiamo già avuto, per vedere cosa, in passato, sia stato incluso all'interno di queste edizioni