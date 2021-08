Humankind: il trailer di lancio è una parodia dello sbarco sulla Luna

Dopo due anni d'attesa dall'annuncio, da oggi Humankind è finalmente disponibile per PC e Google Stadia. Per festeggiare il lancio Sega ha pubblicato un nuovo trailer, che altro non è che una simpatica parodia del primo sbarco sulla Luna.

Humankind è il nuovo strategico a turni di Amplitude, autori di Endless Space 1 e 2 e Endless Space. Uno degli elementi cardine di Humankind è la personalizzazione della storia, con la possibilità mescolare 60 culture diverse per creare una civiltà unica. Ognuna di esse è basata su elementi storici, che vanno dall'età del bronzo all'era moderna, ed è caratterizzata da opzioni ed elementi caratteristici.

Allo stesso modo ogni obiettivo raggiunto, scelta morale effettuata o guerra vinta influisce sull'eredità storica della civiltà, dando grande libertà e personalizzazione per scrivere la propria storia della civiltà umana.

Il gioco ha convinto anche la redazione di Multiplayer.it. Come possiamo leggere nella recensione firmata da Simone Tagliaferri "Humankind è un Civilization per chi vuole provare qualcosa di diverso nel genere dei 4X, pur non rinunciando a una certa visione generale del genere. Solo uno studio come Amplitude poteva riuscire ad affiancarsi all'eccellenza della serie di Firaxis, portando al contempo delle innovazioni che non vanno sottovalutate. Ciò lo rende una piccola gemma che merita di essere giocata, magari anche da qualche neofita che sia curioso di capire cosa la grande strategia abbia da offrire."