Dying Light: update 1.38 introduce nuovi contenuti, in attesa di Stay Human

Pur vero che Dying Light 2 Stay Human è una delle maggiori priorità di Techland, il primo capitolo della serie riceve ancora supporto. Ora, il team a esso dedicato ha pubblicato l'update 1.38. Questo aggiornamento si occupa anche di introdurre nuovi contenuti.

Grazie alla patch note inclusa con la versione PS4 del gioco, possiamo vedere che l'update 1.38 di Dying Light include:



nuove armi

nuovi progetti

nuovi tipi di eventi

una Sezione DLC aggiornata

correzioni a bug minori

Dying Light: l'ambientazione del primo gioco

Per il momento non vi è una patch note ufficiale ed è quindi possibile che alcuni dei contenuti (armi ed eventi, soprattutto) necessitino di una presentazione completa da parte di Techland. Inoltre, l'update 1.38 introduce anche uno striscione all'interno del gioco in versione console che recita "Are You Dying 2 Know More?" ("Non vedi l'ora di scoprire di più?", ma in traduzione si perde il gioco di parole legato al nome del gioco). Pur vero che questo striscione potrebbe indicare novità dedicate al seguito, va detto che è lo stesso che è apparso mesi fa nella versione PC.

Vi ricordiamo infine che non troppo tempo fa il team di Techland ci ha parlato di vari dettagli sul multigiocatore, sulle fazioni, sul parkour di Dying Light 2 Stay Human.