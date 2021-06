Dying Light 2: dettagli sul multigiocatore, sulle fazioni, sul parkour e non solo

In un'intervista rilasciata a Game Informer, Techland ha svelato al mondo nuovi dettagli legati a Dying Light 2 Stay Human. Il team di sviluppo ha parlato del multigiocatore, delle fazioni, del parkour e non solo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è stato svelato.

Dying Light 2 Stay Human ci mostrerà che l'umanità non è stata in grado di trovare una cura. Bisogna infatti sapere che tutti gli umani de La Città - l'ambientazione di gioco - sono infetti e potrebbero trasformarsi in creature mostruose: il nostro protagonista è tra questi. L'infezione si espande nel corpo quando ci si trova al buio, mentre regredisce quando ci troviamo sotto la luce del sole o lampade UV. Il giocatore dovrà quindi abituarsi a controllare il proprio "biomarker", uno strumento simile a un orologio da polso che indica lo stato dell'infezione.

Viene inoltre spiegato che La Città è l'ultimo grande insediamento umano del mondo. Vi sono sì degli accampamenti, ma sono molto più piccoli e sparsi in giro per il mondo. La Città non permette a nessuno di uscire ed entrare, esclusi i Pellegrini, di cui il nostro protagonista fa parte. La Città era stata inizialmente chiusa all'interno di alte mura per impedire il propagare dell'infezione e tenere all'interno le persone: ovviamente questo non è bastato.

Parlando delle fazioni, è stato spiegato che in Dying Light 2 Stay Human incontreremo i Renegades, un gruppo di ex-militari che indossano maschere e agiscono in modo violento e disumano. Sono coloro che hanno inizialmente condotto il bombardamento della città con agenti chimici spacciati come una protezione contro l'infezione.

Per quanto riguarda il parkour, questo permetterà di spostarsi rapidamente nella città, ma ci saranno anche altri strumenti, come il parapendio e il rampino. Gli sviluppatori indicano anche che vi saranno oggetti e strutture costruite in giro per la città che faciliteranno gli spostamenti in certe aree. Inoltre, non mancherà il viaggio rapido per le aree più lontane di Dying Light 2. Inoltre, ci saranno nuovi mostri: per il momento non sono ancora stati mostrati.

Techland ha poi spiegato che il multigiocatore permetterà a un utente di unirsi alla partita di un altro giocatore. Così facendo, potrà esplorare La Città dell'ospite, ottenere bottino e far progredire il proprio personaggio. Se ci troviamo nella Città di un altro giocatore, però, non potremo in alcun modo prendere decisioni di trama e non potremo condizionare lo stato della Città. Inoltre, giocare in una partita di un altro giocatore non condizionerà l'avanzamento nella nostra Città e nella nostra partita single player.

Infine, viene ricordato che le ore del giorno sono più sicure, ma non sono completamente sicure. In Dying Light 2 ci saranno sempre minacce, sotto forma di infetti o di umani. Sotto la luce del sole gli infetti sono indeboliti, ma i più pericolosi ci aspetteranno nel buio.