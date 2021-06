Nintendo Switch annichilisce tutti nelle classifiche giapponesi di questa settimana

Nintendo Switch ha annichilito tutta la concorrenza nelle classifiche giapponesi di questa settimana, conquistando l'intera top 10 dei giochi più venduti e mantenendo saldamente la testa della classifica hardware.

In effetti fa impressione vedere che nel periodo che va dal 14 al 20 giugno 2021 nessun gioco per gli altri sistemi sia riuscito a entrare in classifica, lì dove invece troviamo in testa un prodotto di nicchia per Nintendo Switch come Laboratorio di Videogiochi. In effetti c'è da notare che sette dei dieci giochi sono first party di Nintendo, un risultato non da poco.

Lo stesso avviene anche a livello hardware, dove la famiglia Switch vende più di 75.000 unità lì dove PS5 si è fermata a poco meno di 14.000. Da segnalare i buoni numeri di Xbox Series X, che vende più di 3.000 unità. Sappiamo che non reggono il confronto con quelli delle altre console, ma per un hardware di Microsoft si tratta comunque di un buon risultato in Giappone, dove Xbox ha sempre faticato moltissimo.

Vendite Software



[NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) - 31,487 (102,728) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 13,005 (2,640,913) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 12,316 (2,007,544) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) - 12,184 (159,586) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 10,393 (2,233,900) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 8,957 (3,880,206) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) - 7,787 (2,265,122) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 7,732 (784,047) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 6,656 (4,312,498) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 6,094 (6,801,696)

Vendite hardware