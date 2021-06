Mario Golf: Super Rush, la recensione

Qualche giorno fa abbiamo ripercorso la storia di questa saga: sintetizzando ciò che ci interessa per la nostra recensione di Mario Golf: Super Rush, questa serie fa ritorno dopo sette anni, e su home console (ibrida, ma pur sempre home console) addirittura dopo diciassette, precisamente dai tempi di GameCube. Lo sviluppatore è sempre Camelot Software Planning, più nota come Camelot, in collaborazione col team interno Nintendo EPD 2.

Il gruppo che lo ha sviluppato è lo stesso di Mario Tennis Aces, che risale al 2018. Il nuovo Mario Golf non condivide solo il team col gioco di tennis, ma anche le coordinate visive e, in generale, estetiche. È la prima e non l'ultima volta che proporremo questo paragone durante il nostro articolo: per il momento limitiamoci a scrivere che i due sportivi per Nintendo Switch, a differenza che in passato, hanno tentato di rendere l'aspetto più realistico e meno mariesco. Si tratta sempre di raggiungere un equilibrio tra queste due dimensioni, ma se nei vecchi episodi gli abitanti del Regno dei Funghi apparivano col loro abituale vestiario, sia in Mario Tennis Aces che in Mario Golf: Super Rush hanno degli abiti a tema. Con delle rispettabili eccezioni come Yoshi, che gira sempre nudo.

A nostro parere si tratta della scelta giusta, perché in questo modo, nonostante la forma baloccante dei personaggi, il contesto sportivo è subito evidente. La stessa interfaccia grafica, più sobria e formale che in passato, è ripresa da Mario Tennis Aces. In generale l'aspetto visivo è piacevole, pur non impressionante, e il titolo va a 60fps costanti.

Le somiglianze non finiscono qui. Analizzeremo tra poco il risultato, ma i due titoli, come approccio, sono davvero fratelli. Mario Tennis Aces, ragionando sulle meccaniche reali dello sport rappresentato, tentava di traslarle nel videogioco in modo esagerato: a cosa somiglia, più che a ogni altro genere, il tennis? A un picchiaduro. E così Camelot e Nintendo hanno deciso di arricchire le meccaniche abituali con caratteristiche tipiche del genere. La stessa cosa è successa con Mario Golf: Super Rush: qual è l'obbiettivo del golf? Fare buca prima degli avversari. Per questo motivo è stata inserita una modalità in cui, tra un colpo e l'altro, bisogna correre più veloce degli altri per raggiungere la propria pallina, e scagliare così il tiro successivo.

Di Mario Tennis Aces in molti avevano criticato l'avventura single-player: questo perché era più simile a un lungo tutorial che a un'avventura vera e propria. Memori delle glorie passate, in cui i titoli Camelot - su console portatile - avevano autentiche contaminazioni da gioco di ruolo, alcuni utenti erano rimasti interdetti. La modalità Avventura ritorna anch'essa su Mario Golf: Super Rush: ne scopriremo assieme i dettagli nel prosieguo della recensione, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 25 giugno 2021.