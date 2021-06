Mario Golf: Super Rush, la storia della serie Nintendo

Mario, lo sappiamo, si è cimentato negli anni negli sport più disparati, ma se ce n'è uno in cui ha davvero tanta esperienza è il golf. Il 25 giugno arriva su Nintendo Switch Mario Golf: Super Rush , il nuovo appuntamento con uno dei più apprezzati spinoff sportivi con protagonista Mario e i suoi amici. Da quello che si è visto finora, Super Rush vuole essere l'esperienza definitiva di Mario Golf, includendo e sviluppando alcuni degli elementi più caratterizzanti dei vecchi episodi, ma allo stesso tempo inserendo idee inedite che lo rendono non solo un ottimo gioco di golf ma anche un esilarante party game. Per scoprire come si è arrivati a oggi e com'è cambiata negli anni la serie, si può ripercorrere la storia di Mario Golf fin dalle sue origini, ma vi sorprenderà sapere che la carriera di Mario nello sport non ha avuto inizio con il primo episodio per Nintendo 64, bensì parecchi anni prima.

Le origini su NES e Game Boy

Golf (1984). Mario, sei proprio tu?

Uno dei primi videogiochi sviluppati dal compianto Satoru Iwata mentre lavorava in HAL Laboratory fu Golf, un gioco per Famicom uscito in Giappone nel 1984 e che era basato sull'omonimo sport. Oggi guardare qualche immagine di questa preistorica interpretazione del golf può strappare qualche sorriso, ma quello realizzato da Miyamoto e Iwata è stato probabilmente uno dei giochi più influenti nel genere. Fu infatti il primo a introdurre un indicatore che permetteva di selezionare la forza del colpo ma anche la sua precisione, una soluzione di gameplay che è stata adottata dalla stragrande maggioranza dei giochi di golf e che ancora oggi, quasi quarant'anni dopo, rappresenta lo standard. Ma perché parliamo di Golf? Dopotutto il protagonista non è Mario, bensì un golfista coi pantaloni azzurri e la maglia bianca.

Golf, la copertina del Famicom e quella del NES.

O almeno questo è quello che lasciava intendere la copertina giapponese. Visto di profilo all'interno del gioco, il personaggio era decisamente più familiare, un uomo di mezza età con la pancia e i baffi, che Shigeru Miyamoto inseriva nei suoi videogiochi e a cui aveva dato diversi nomignoli. Mr. Video, Ossan ("uomo di mezza età" in giapponese), oppure Jumpman. Così, quando Golf arrivò in occidente l'anno successivo, il personaggio sulla copertina venne ricolorato di rosso, richiamando in maniera ancora più esplicita il personaggio di Mario. Lo stesso avvenne con l'edizione del gioco per Game Boy: la confezione giapponese, che mostrava tre anonimi golfisti intenti a giocare, venne completamente ridisegnata in USA e in Europa, sfoggiando un inconfondibile ometto baffuto in salopette rosse.

Golf per Game Boy, quello a destra vi ricorda qualcuno?

Quella di aggiungere Mario sulle confezioni occidentali dei giochi era una pratica che Nintendo ha ripetuto anche in altre occasioni, forse come cameo o più probabilmente con l'intenzione di rendere più appetibili i suoi giochi. È il caso ad esempio di Baseball, dove Mario si vede al posto del lanciatore, oppure in Alleyway, dove è alla guida della nave spaziale. Tuttavia, in quegli anni Nintendo aveva già cominciato a sposare l'idea di usare la sua mascotte nelle nuove edizioni di Golf. Family Computer Golf: Japan Course era sostanzialmente un reskin del gioco originale che permetteva chiaramente di giocare nei panni di Mario e Luigi. Fu poi il turno di NES Open Tournament Golf, un gioco un po' più moderno, che è possibile recuperare nel catalogo Nintendo Switch Online e che vede comparire al suo interno Mario, Luigi, Peach e Daisy. Senza saperlo, Nintendo aveva posto le basi per un fortunato filone di giochi sportivi con protagonisti alcuni dei suoi personaggi più apprezzati e popolari.