Xbox Mini Fridge disponibile anche fuori dagli USA, grande successo su YouTube

Xbox Mini Fridge, il mini-frigo a forma di Xbox Series X nato un po' per gioco, sarà disponibile anche fuori dagli USA: lo ha rivelato Aaron Greenberg, confermando il grande successo del trailer su YouTube.

Protagonista del video first party più visto della conferenza Xbox, capace di totalizzare ad oggi oltre 3,4 milioni di visualizzazioni, l'Xbox Mini Fridge è già l'oggetto del desiderio di tantissimi fan del brand Microsoft.

Il lancio del prodotto avverrà nel corso di questo autunno, forse non proprio il periodo ideale per un frigorifero ma poco importa: gli utenti che hanno preso nota per i loro regali di Natale sono felici, e tanto basta.

Certo, i dettagli relativi a questo curioso dispositivo non sono ancora noti: non sappiamo quale sarà il suo prezzo né esattamente in quali paesi verrà distribuito.

Arriverà di certo in Europa, lascia intendere Greenberg, ma lo si potrà comprare senza problemi anche in Italia? Avremo sicuramente delle risposte nelle prossime settimane.