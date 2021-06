PS5: debutto migliore di PS4 per Jim Ryan, che parla anche dei team first party

PS5 ha avuto un debutto migliore rispetto a PS4, secondo Jim Ryan: il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha parlato in un'intervista dell'impatto della nuova console sul mercato e di come abbia superato le aspettative, specie considerando il grande successo del precedente modello.

Lo dicono innanzitutto i dati: PS5 ha venduto 7,8 milioni di console, battendo PS4 nello stesso periodo di tempo, ma anche sul fronte del software la piattaforma next-gen si sta comportando in maniera migliore: PS5 vende più titoli di PS4 al lancio e la gente ci gioca di più.

"I giochi pubblicati su PS4 sono stati eccellenti, è vero, ma per la maggior parte parliamo di titoli arrivati durante la seconda metà del ciclo vitale della console", ha detto Ryan. "Ne eravamo consapevoli e per PlayStation 5 abbiamo cercato di migliorare questo aspetto."

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

"Ciò che avete visto finora conferma il fatto che abbiamo compiuto dei progressi: nei pochi mesi dal lancio di PS5 abbiamo già portato nei negozi alcuni giochi incredibili, e tanti altri sono attualmente in fase di sviluppo."

"Pensate che gli studi hanno appena cominciato a sfruttare la tecnologia di PS5, dunque non vedo davvero l'ora di scoprire cosa i PlayStation Studios e i nostri partner third party saranno in grado di creare sulla nuova console."

"Se titoli come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart sono rappresentativi di ciò si può ottenere nei primi sei mesi di PS5, immaginate cosa vedremo durante il secondo o il terzo anno di vita della piattaforma."

A proposito di team di sviluppo, Jim Ryan ha parlato anche dell'approccio di Sony in tal senso. "Per far crescere talenti creativi non basta lanciargli dei soldi, devi dare loro la libertà di creare, prendersi dei rischi e portare nuove idee."

"Guardate Ghost of Tsushima di Sucker Punch: non è il gioco che pensavamo avrebbero realizzato, ma tendiamo a non essere troppo rigidi con i nostri talenti. Vogliamo che usino l'hardware PlayStation come una tavolozza per la loro creatività."