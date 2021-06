Demon's Souls, remake anche su PS4? Falso, dice l'autore della mod di Bloodborne

Demon's Souls arriverà con il suo brillante remake anche su PS4? Purtroppo no: il rumor è falso, secondo quanto dichiarato da Lance McDonald su Twitter.

L'autore della celebre mod di Bloodborne ha dato un'occhiata alle voci che circolavano negli ultimi giorni sull'avvistamento di Demon's Souls per PS4 nel database del PlayStation Store, smentendole in maniera categorica.

"Quella stringa del database è vecchia di quattro anni, e chiunque l'abbia individuata è riuscito a farlo senza ottenere un singolo elemento di metadata per verificarla in qualsiasi modo", ha scritto McDonald.

Dunque no, a quanto pare il remake di Demon's Souls rimarrà un'esclusiva PS5 e Sony non ha intenzione di portarlo anche sulla sua ormai ex ammiraglia, nonostante ovviamente la cosa avrebbe fatto felici tantissimi utenti.

La speranza è che il medesimo discorso non valga anche per altri recenti ritrovamenti nei database, riguardanti in questo caso l'Epic Games Store e due titoli in particolare: Final Fantasy 7 Remake per PC e Alan Wake Remastered.