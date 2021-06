Alan Wake Remastered spunta nel database dell'Epic Games Store

Alan Wake Remastered è stato avvistato nel database dell'Epic Games Store. Può darsi dunque che Remedy Entertainment stia per lanciare una remaster del suo celebre action shooter.

Alan Wake Remastered, i riferimenti nel database dell'Epic Games Store.

Con Alan Wake 2 in fase avanzata di sviluppo, la mossa avrebbe perfettamente senso, se consideriamo che il primo episodio della serie è stato pubblicato originariamente come esclusiva per Xbox 360.

Un'edizione rimasterizzata di Alan Wake consentirebbe dunque di far conoscere il gioco a un pubblico completamente nuovo, che potrebbe provare l'ottima esperienza action shooter sulle attuali piattaforme.

La notizia appare credibile anche per via del fatto che Remedy Entertainment ha dato vita a un vero e proprio universo narrativo con l'espansione AWE di Control.

In quell'occasione, infatti, il team ha inserito il personaggio di Alan Wake nello stesso mondo di Jesse Faden: una mossa strategica brillante, anche e soprattutto per legittimare il ritorno dello scrittore maledetto.