Demon's Souls Remake: versione PS4 scovata nel database PlayStation

PlayStation Game Size, pagina Twitter dedicata alla condivisione di informazioni legate a dimensioni dei giochi PlayStation e a leak, ha condiviso che è stata scovata nel database PlayStation una versione PS4 di Demon's Souls Remake, il gioco di ruolo d'azione realizzato da Bluepoint Games e rilasciato su PlayStation 5 lo scorso novembre.

Come viene indicato da PlayStation Game Size, non possiamo sapere di cosa si tratti chiaramente. È possibile che i dati PS4 legati a Demon's Souls Remake vengano cancellati, oppure che sia in previsione un rilascio, oppure che si tratti solo di una versione di test per PS4 rimasta nel database e mai cancellata. Attualmente è impossibile sapere di cosa si tratti, sulla base delle informazioni rilasciate.

Ovviamente, tutto questo parte dal presupposto che quanto condiviso da PlayStation Game Size sia corretto. Il profilo Twitter è infatti la fonte originale di questa informazione e non fornisce alcuna prova diretta, se non il tweet che potete vedere nella notizia. Si tratta comunque di una pagina nota, dedita proprio alla ricerca di queste informazioni e non crediamo che si stia inventando quanto segnalato. Per ora, in ogni caso, questo è questo sappiamo su Demon's Souls Remake e va categorizzato come un rumor.

La versione PS5 del gioco è tecnicamente di altissima qualità e si avvantaggia di varie tecnologie della current-gen, come l'SSD per i caricamenti istantanei e il DualSense per alcune funzioni di vibrazione avanzate. Potete leggere più dettagli nella nostra recensione di Demon's Souls.

Vi ricordiamo infine che Bluepoint Games è al lavoro su un gioco che spinga i limiti di PS5 oltre Demon's Souls