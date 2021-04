Bluepoint Games è al lavoro su un gioco che spinga i limiti di PS5 oltre Demon's Souls

Leggendo il profilo LinkedIn del chief technology officer di Bluepoint Games Peter Dalton, sembra che lo sviluppatore del remake PS5 di Demon's Souls sia già al lavoro sul prossimo progetto. Un gioco che, a suo dire, sarà molto ambizioso, dato che dovrà "andare oltre i limiti di quello che Bluepoint è capace di fare".

Questo genere di espressione è piuttosto comune per lo studio di sviluppo. Parole molto simili erano state utilizzate per descrivere il remake di Demon's Souls, prima ancora che questo venisse annunciato. E visti i risultati, c'è da credere loro.

I lavori di questo nuovo progetto dovrebbero essere iniziati nel novembre del 2019, un anno e mezzo fa circa. Si tratta della metà del tempo che lo studio ha impiegato per creare il remake di Demon's Souls. Se le medesime tempistiche fossero confermate, vorrebbe dire che il gioco potrebbe vedere la luce alla fine del 2022.

Le ultime voci di corridoio collegano il nome di Bluepoint Games al remake di Metal Gear Solid, a quello di Silent Hill, ma recentemente si parla anche si una rinascita della serie di Castlevania. In altre parole, sembra che lo studio debba in qualche modo lavorare su una delle IP classiche di Konami.

D'altra parte Bluepoint Games è famosa per la sua abilità nel riammodernare i vecchi classici come Shadow of the Colossus per e PS4, ma anche delle collection di Metal Gear, di Uncharted. Inoltre lo studio ha collaborato per la creazione di Titanfall. In altre parole hanno talento da vendere.

