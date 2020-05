PS5, Bluepoint vuole "abbandonare i vecchi limiti dei giochi": annuncio in vista?

Tra i più convinti sostenitori di PS5 troviamo Peter Dalton, Technical Director di Bluepoint Games. Commentando l'annuncio di PS5, ha scritto su Twitter che grazie alla potenza della nuova console di Sony è pronto ad "abbandonare i vecchi limiti dei giochi". Cosa bolle in pentola?

Bluepoint Games è uno degli studi di sviluppo più chiacchierati quando si parla di PS5. Lo studio, specializzato in porting, è celebre per il remake di Shadow of the Colossus o la remastered di Uncharted: The Nathan Drake Collection, ma da tempo si vocifera sia al lavoro su di un adattamento di Demon's Souls. Un prgetto chiesto a gran voce dai fan.

Come se non bastasse lo studio da tempo sta facendo di proclami piuttosto importanti sullo stato di avanzamento del loro ultimo progetto: Bluepoint vuole addirittura settare gli standard grafici della prossima generazione . Quando leggiamo, quindi, che il direttore tecnico dello studio si dice "eccitato per il futuro. È giunto il momento per avanzare e lasciare dietro di sé i vecchi limiti dei videogiochi," non si può che pensare che tutto sia pronto per un annuncio. E un grande annuncio.

L'appuntamento, quindi, è fissato per il prossimo 4 giugno 2020. Noi seguiremo il reveal di PS5 con una lunga maratona in diretta che culminerà con la presentazione di Sony. Cosa attendete con maggiore trepidazione?