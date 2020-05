iliad, come vincere un iPhone 11 64GB con il concorso TheTruthCode del secondo compleanno

In questi giorni iliad, l'operatore francese che debuttò anche in Italia lo scorso maggio 2018, sta festeggiando il suo secondo compleanno: a questo proposito ha annunciato il concorso TheTruthCode. I clienti dell'operatore potranno così provare a vincere un iPhone 11 64GB.

Questa iniziativa non è altro che la sorpresa misteriosa preparata da iliad e annunciata negli scorsi giorni, di cui vi avevamo già parlato. Ma come vincere l'iPhone 11 64GB in palio? Bisognerà provare ad indovinare il "codice della verità", attraverso indizi predisposti dall'operatore francese nel corso dei prossimi giorni e fino al 4 giugno 2020.

La procedura è sufficientemente semplice: ogni giorno, fino al 4 giugno alle ore 12:29, iliad pubblicherà su Facebook e Instagram alcune Storie con degli indizi. Gli indizi permetteranno di indovinare un codice da 6 cifre da inserire in una pagina dedicata; colui che riuscirà a completare il codice della verità avrà automaticamente vinto l'iPhone 11 64GB di Apple. Tutte le condizioni vengono riportare sui canali social di iliad, naturalmente. Qualora più clienti indovinino lo stesso codice, iliad provvederà al sorteggio tra tutti i possibili vincitori.

Se non possedete un account Facebook o Instagram, potrete recarvi presso un qualsiasi iliad Store presente su territorio nazionale: anche sui display di questi centri l'operatore inserirà degli indizi. Vi abbiamo già fornito un elenco completo degli iliad Store su territorio nazionale, a suo tempo.