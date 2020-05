Android 11 Beta, evento di lancio rimandato: "non è il momento di festeggiare"

Il prossimo mercoledì 3 giugno 2020 avrebbe dovuto tenersi in diretta streaming il The Beta Launch Show dedicato ad Android 11. Google avrebbe insomma lanciato la prima beta della nuova versione del noto sistema operativo, fornito maggiori dettagli, nel corso di un evento di presentazione in tutto e per tutto. Quanti condizionali, non è vero? Naturalmente: l'evento è stato rimandato.

Sono inizi davvero sfortunati per Android 11: la nuova versione del sistema operativo di Google era stata rimandata una prima volta con la cancellazione del Google I/O 2020, a causa del coronavirus; e ora viene rimandato anche il nuovo evento in live streaming del 3 giugno 2020.

Con un post pubblicato su Twitter, Android Developers ha commentato quanto segue: "Siamo molto eccitati di condividere con voi maggiori informazioni su Android 11, ma questo non è il momento di festeggiare. Abbiamo rimandato l'evento del 3 giugno 2020 e il rilascio della beta. Torneremo presto con maggiori dettagli su Android 11".

Dunque Google condividerà presto con i suoi clienti e beta tester maggiori informazioni su Android 11: ma quanto presto? Vi terremo aggiornati. Sono mesi contraddistinti da parecchia confusione presso Mountain View, basti pensare che il Google Pixel 4a è stato apparentemente dimenticato senza neppure fornire una data di lancio precisa.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.