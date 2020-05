The Last of Us 2 sarà compatibile con PS5, lo conferma Jim Ryan

Nonostante non ci sia una lista ufficiale di quali giochi saranno compatibili, The Last of Us 2 girerà perfettamente su PS5. A confermarlo è stato il presidente di PlayStation Jim Ryan in una recente intervista.

La retrocompatibilità di PlayStation 5 è uno degli argomenti più dibattuti in queste ore. Microsoft da una parte e Sony dall'altra stanno presentando il loro diverso approccio: PS5 porterà avanti il concetto di generazione di console, mentre Xbox Series X non solo sarà compatibile con tutte le Xbox del passato, ma migliorerà anche i giochi disponibili.

Parlando di quello che è, con ogni probabilità, uno dei giochi più attesi dell'anno, Jim Ryan ha detto che The Last of Us Parte 2 sarà pienamente compatibile con PS5. Il massimo dirigente di PlayStation, però, non ha accennato se il gioco sarà disponibile in maniera "liscia" o potenziato, con un upgrade in stile smart delivery.

Il prossimo 4 giugno, probabilmente, avremo la risposta a questa e a molte altre domande. Seguite l'evento di presentazione di PS5 in nostra compagnia: saremo live con una lunga maratona.