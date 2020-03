Google I/O, evento cancellato completamente, anche nella versione online

Google I/O non avrà la sua edizione 2020 prevista in questo periodo, visto che la compagnia ha deciso di cancellare completamente l'evento causa coronavirus, sia quello standard che quello online che era stato pensato come sostituzione all'evento fisico e che era stato annunciato all'inizio di marzo.

"Pensando alla salute e alla sicurezza dei nostri sviluppatori, dipendenti e alle comunità locali e in linea con le iniziative intraprese al livello amministrativo, purtroppo non terremo un evento I/O di nessun tipo quest'anno", ha affermato Google.

"Al momento, la cosa più importante di tutte è di concentrarci sull'aiutare le persone nelle nuove sfide che ci troviamo ad affrontare. Continueremo a fare tutto quello che possiamo per aiutare le nostre communities a stare al sicuro, informate e connesse. Sappiate che continueremo a condividere aggiornamenti su Android attraverso i nostri blog e forum".

Viene dunque cancellata anche l'ipotesi di un evento online sostitutivo al Google I/O standard, che dunque non avverrà in alcuna forma per quest'anno, a quanto pare. In questa edizione, ci si aspettava la presentazione di nuovi smartphone e dispositivi, oltre ovviamente agli aggiornamenti e novità riguardanti l'ambito software legato a Google.

Al Google I/O 2019 la compagnia presentò novità relative a Google Search, Android, Google Assistant e nuovi prodotti come il Nest Hub Max e gli smartphone Pixel 3a.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities - and in line with "shelter in place" requirements by the local Bay Area government - we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)