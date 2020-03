GDC Summer, evento sostitutivo della GDC 2020, fissata per agosto

La GDC 2020 non è stata propriamente cancellata ma spostata all'estate, come riferito in precedenza, e ora c'è un appuntamento più preciso per quello che riguarda il nuovo evento chiamato, a quanto pare, GDC Summer, a tema con la nuova tempistica utilizzata.

La GDC Summer si terrà dunque a San Francisco dal 4 al 6 agosto 2020, un evento di tre giorni che celebra "l'arte e il business dello sviluppo videoludico", come riportato dagli organizzatori. In base a quanto riferito, si tratta di "un'esperienza unica come Game Developers Conference ma in grado di mantenere lo stesso alto livello di conferenze della GDC tradizionale, oltre a una nuova esposizione di due giorni in stile libero, per il 5 e 6 agosto".

Sarà dunque qualcosa di piuttosto diverso rispetto a una GDC tradizionale, anche se manterrà comunque una sezione dedicata ai vari panel e presentazioni per gli sviluppatori. Considerando lo spostamento avvenuto, è probabile che il programma originario non sia dunque riutilizzabile. D'altra parte, Microsoft e Sony hanno già modificato i propri piani, con la prima che ha trasmesso online i Game Stack Live e la seconda che ha trasmesso nei giorni scorsi la famosa presentazione di PS5 da parte di Mark Cerny.

Non sappiamo a questo punto quale sia il programma preciso della GDC Summer e non sappiamo se gli attori principali vi prenderanno parte, anche perché ci sarà comunque da valutare lo stato delle cose da quei ad agosto, con l'epidemia da coronavirus in rapida espansione.