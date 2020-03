Animal Crossing: New Horizons e Captain Marvel, Brie Larson è pronta, con Nintendo Switch e camicia a tema

Animal Crossing: New Horizons è evidentemente una passione per Brie Larson, con l'attrice di Captain Marvel che è stata anche scelta come testimonial ufficiale da Nintendo per pubblicizzare il nuovo gioco, come dimostra questa nuova foto pubblicata su Instagram.

L'attrice premio Oscar, nonché interprete di Captain Marvel all'interno del MCU ha già dimostrato in passato il fatto di attendere con particolare impazienza il nuovo gioco per Nintendo Switch e ora emerge anche questa collaborazione ufficiale sponsorizzata da Nintendo.

"Già ossessionata da Animal Crossing: New Horizons! Mi è mancato così tanto Tom Nook" Si legge nel messaggio. Da notare che, nella foto in questione, la Larson si presenta con tanto di Nintendo Switch a tema appartenente al bundle ufficiale del gioco e anche camicia collegata, con il classico simbolo della foglia e fantasie a tema.

Nel frattempo, è partita ufficialmente la mania da Animal Crossing: New Horizons, visto che il gioco è disponibile ufficialmente da oggi in tutto il mondo. Potete sapere dunque quello che ne pensiamo nella recensione da parte di Christian Colli, che ne è rimasto decisamente ben impressionato. Inoltre, potete iniziare a muovere i primi passi nella vostra nuova isola seguendo i nostri consigli per cominciare.