Minecraft Dungeons potrebbe essere posticipato, nuovo videodiario sul lore del gioco

Minecraft Dungeons potrebbe andare incontro a un posticipo nella data di uscita, peraltro ancora non nota in maniera precisa, ma intanto torna a mostrarsi con un nuovo videodiario incentrato in particolare sul lore che fa da sfondo al gioco.

Come riferito nel tweet riportato qui sotto, il team sta lavorando da casa, in remoto, per portare avanti lo sviluppo, ma è chiaro che il flusso di lavoro e il ritmo standard hanno subito dei rallentamenti a causa della nuova situazione, causata dal diffondersi del coronavirus e dalle misure di sicurezza decise da Mojang.

"Stiamo lavorando duramente per riuscire a distribuire Minecraft Dungeons in aprile, ma stiamo anche riesaminando la nostra timeline per essere sicuri di poter lanciare il miglior gioco possibile, restate sintonizzati!" Si legge nel messaggio degli sviluppatori.

Sebbene sia ancora solo un avvertimento, è concreta la possibilità che il team decida di ritardare il lancio del gioco. Nel frattempo, possiamo comunque vedere qualcosa di più su Minecraft Dungeons guardando il nuovo videodiario pubblicato oggi e riportato qui sopra, incentrato sul lore.

Veniamo dunque a sapere che il grande cattivo del gioco, ovvero l'Arch-Illager, era in verità un quasi innocuo illager qualunque, finché non ha trovato l'Orb of Dominance, un'enorme fonte di energia nascosta in una montagna.

La situazione è particolare perché Minecraft, di per sé, ha effettivamente un lore ma non ha una vera e propria storia, o quantomeno non c'è una narrazione standard al suo interno, dunque questa rappresenta la prima volta in cui viene inserito un sostrato narrativo più consistente nel mondo di Minecraft.

La data d'uscita di Minecraft Dungeons era trapelata qualche giorno fa, ma a questo punto non sappiamo se possa essere attendibile. Per saperne di più, potete vedere il precedente diario di sviluppo dedicato al gameplay.