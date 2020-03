Minecraft Dungeons, la data d'uscita e qualche dettaglio sarebbero spuntati online

In rete sarebbero trapelati la data d'uscita e qualche nuovo dettaglio di Minecraft Dungeons, il gioco di ruolo in stile Diablo in arrivo il 30 aprile 2020 su console e PC anche tramite Game Pass.



Il primo gioco di Mojang dai tempi dell'originale Minecraft arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a fine aprile, portando con sé lo stile cubettoso e colorato del blockbuster di Microsoft. Lo mixerà con un gameplay molto differente da quanto siamo abituati a vedere nella serie e negli spin-off finora realizzati: sarà un gioco di ruolo action molto simile a Diablo, il classico di Activision Blizzard. Ovviamente senza il tono oscuro e la violenza dell'originale.



Secondo questo leak il gioco arriverà il 30 aprile e supporterà i 4K (ovviamente su PC e Xbox One X), il cross-play perlomeno interno alle piattaforme di Microsoft e il multiplayer online.



Se anche questo rumor fosse confermato mancano ancora tanti altri dettagli che non sono stati condivisi. Manca però poco più di un mese all'uscita e non dubitiamo che presto sentiremo ancora parlare di Minecraft Dungeons, magari attraverso qualche diretta in streaming o tanti nuovi dettagli che non mancheremo di riportarvi.



