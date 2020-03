Twitch, Amouranth ha perso 300.000 seguaci dopo l'ultimo ban

Tornata dal suo ban, durato solo 24 ore, la popolarissima streamer Twitch Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha trovato una brutta sorpresa: 300.000 seguaci in meno. Probabilmente la causa di questa emorragia è un glitch di Twitch, già capitato ad altri streamer, Amouranth compresa, che subì un calo simile subito dopo il ban precedente.



Al 12 marzo 2020 Amouranth aveva 1,41 milioni di seguaci (sì, così tanti), ed era seconda solo a Pokimane per successo su Twitch. Il 13 marzo i seguaci di Amouranth erano scesi a 1,17 milioni, come da lei stessa fatto notare appena tornata online.



A settembre 2019, in occasione del ban precedente, Amouranth aveva guadagnato 410.000 seguaci durante i giorni di stop, per poi perderli tutti quando tornata online. Insomma, si tratta di un problema conosciuto che non deve preoccupare i suoi fan più sfegatati. Probabilmente nei prossimi giorni la situazione tornerà normale.



Del resto se la nostra continua a fare streaming in cui cavalca tori di gomma in piscina o in cui viene scambiata per una prostituta, e i videogiocatori continuano a guardarli in massa (ma non basta PornHub gratis per masturbarsi?), il successo non le mancherà mai.



Amouranth è stata bannata più volte da Twitch, ma mai troppo a lungo. Nonostante tutto è una streamer con più di un milione di seguaci, quindi cacciarla rappresenterebbe un danno economico per la nota piattaforma di streaming. Il suo ban più recente risale a pochi giorni fa.