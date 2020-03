Emergenza coronavirus, prodotti elettrici e di elettronica di prima necessità, negozi aperti

Il governo ha stabilito che i prodotti elettrici ed elettronici sono da considerarsi come beni di prima necessità e che i negozi che li vendono possono quindi rimanere aperti, tranne il sabato e la domenica.



L'indicazione, contenuta in una circolare diramata dal Ministero dell'Interno, riforma parzialmente la circolare del 12 marzo 2020 e ha ora precisato che a "seguito di interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio, con i Ministri competenti e con alcuni Prefetti maggiormente interessati" l'autorizzazione a tenere aperto per i negozi non alimentari che tuttavia vendono beni di prima necessità (tra essi gli elettrodomestici e l'elettronica) è esclusa per le giornate festive e pre-festive.



La stessa circolare precisa che le aree dei supermercati dei centri commerciali che vendono prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari possono aprire nelle giornate festive e pre-festive.



Si ricorda che il DPCM 11 Marzo 2020 nel definire le tipologie di punti vendita per i quali non vige l'obbligo di sospensione delle attività, ovvero quelli elencati all'allegato 1 del medesimo provvedimento, ha anche abrogato la disposizione di cui alla lettera r) dell'art. 1 del precedente DPCM 8 Marzo 2020 che prevedeva la chiusura nel fine settimana dei punti vendita posti all'interno di Centri Commerciali e delle strutture di medie e grandi dimensioni, anche se indipendenti.



Pertanto le imprese esercenti



Il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici e

Il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)