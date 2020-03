Coronavirus, Microsoft lancia la mappa interattiva del contagio su Bing

Microsoft ha lanciato su Bing la mappa interattiva del contagio da coronavirus. In questo modo tutti coloro che fossero interessanti all'andamento della pandemia possono farlo in tutta sicurezza e consultando solo le fonti ufficiali.



Diciamo in tutta sicurezza perché in questo giorni di grande confusione si sono moltiplicate le applicazioni fasulle che, al posto di dare informazioni ufficiale, approfittano delle paure della gente per rubare dati sensibili, come il malware AZORult.



Per evitare situazioni spiacevoli e poter placare l'esigenza di conoscere l'andamento della malattia, Microsoft ha pubblicato su Bing una mappa interattiva nella quale è possibile consultare tutti i dati ufficiale della pandemia.



La potete trovare a questo indirizzo.



Uno strumento utile, facile da leggere e, ripetiamo, sicuro, nonostante sia soggetto ad alcune notevoli differenza legate alla raccolta e alla diffusione dei dati che ogni nazione fa.



Per esempio ci sono dubbi sui numeri distribuiti da Iran e Russia, ma si notano anche grandi differenze tra i morti registrati in Italia e quelli del resto d'Europa. Detto ciò, quello di Microsoft è uno degli strumenti più chiari e sicuri per tenersi aggiornati sull'andamento della malattia e quindi, nel caso in cui siate interessati a questo genere di cose, uno di quelli da consultare.