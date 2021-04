Chivalry 2: la Cross-Play Closed Beta è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC

Torn Banner Studios ha dato il via ad uno dei passaggi più importanti prima della pubblicazione di Chivalry 2, l'atteso gioco multiplayer di battaglie medioevali. Si tratta della Cross-Play Closed Beta, ovvero quel periodo di test che serve allo sviluppatore di capire come e migliorare l'infrastruttura che consente ai giocatori su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC di giocare insieme. A partire da oggi, venerdì 23 aprile fino a domenica 26 aprile i giocatori avranno la prima opportunità di sperimentare questo campo di battaglia medievale.

Per incentivare il preorder, Torn Banner Studios ha fatto sì che tutte le prenotazioni includano l'accesso garantito alla Cross-Play Closed Beta di Chivalry 2 di questa settimana.

"Quando qualcuno entra nel campo di battaglia in Chivalry 2, vogliamo che i giocatori si sentano come se stessero prendendo parte a una battaglia davvero epica, come quelle viste nei nostri film di Hollywood preferiti", ha dichiarato Steve Piggott, Presidente di Torn Banner Studios.

"Vogliamo che i giocatori si sentano come Jon Snow di Game of Thrones, sopravvivendo contro ogni previsione, come William Wallace di Braveheart che guida la carica in battaglia, come i difensori sotto assedio al Fosso di Helm nel Signore degli Anelli. Queste sono le sensazioni che vogliamo evocare e non vediamo l'ora di ricevere feedback da nuovi giocatori e veterani di lunga data di Chivalry dopo che avranno finalmente avuto la possibilità di sperimentare ciò su cui Torn Banner Studios ha lavorato così duramente ".

