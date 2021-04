Superpotato ha aperto su eBay, è uno dei più celebri negozi di retrogame del Giappone

Dopo essere stato per anni la Mecca per i videogiocatori di tutto il mondo che si recavano ad Akihabara, Tokyo, solo per visitarlo, Superpotato ha deciso di aprire un canale di vendita su eBay. A chi non conoscesse questo nome possiamo semplicemente dire che si tratta di uno dei più celebri negozi di retrogame del Giappone e forse del mondo.

Il motivo è presto detto: basta andare sulla pagina eBay del negozio per capire perché i videogiocatori con qualche primavera sulle spalle impazziscano per Superpotato.

Ci sono Virtual Boy, Demon's Blazon per SNES e tante altre rarità difficili da trovare e piuttosto costose. In questo momento l'articolo più costoso è Magical Pop'n [Super Famicom Japanese version] a 858,83 dollari seguito da Akumajo Dracula (Castlevania) con scatola e manuale [Famicom Japanese version] a 778,59 dollari.

Nel caso in cui vogliate un Nintendo 64 perfettamente funzionante, costa solo 85 dollari. Peccato che le spese di spedizione facciano quasi raddoppiare il prezzo. In attesa di poter tornare a viaggiare liberamente, si tratta di un buon modo per arricchire la vostra collezione senza spostarvi di casa.

Alcuni dei giochi di Superpotato.

Avete trovato qualcosa di vostro gradimento?