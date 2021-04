Blood Bowl 3, trailer degli orchi oscuri, la nuova razza del gioco di football di Warhammer

Cyanide Studio ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo Blood Bowl 3. Questo gameplay trailer mostra in azione gli orchi oscuri, una nuova formidabile razza che calcherà i campi da gioco del riuscito spin-off di Warhammer.

I Black Orcs sono una razza brutale (come se le altre non lo fossero) che farà di tutto per vincere la partita (come se le altre non lo facessero). Come è facile capire dal nome, gli Orchi oscuri sono caratterizzati da un'armatura nera e da una violenza inaudita, che li spingerà a provare ad eliminare tutti gli avversari.

Blood Bowl 3 è stato sviluppato sfruttando l'Unreal Engine e, secondo gli sviluppatori, sarà l'adattamento più completo e fedele del gioco da tavolo fatto fino ad oggi. Questa nuova versione introdurrà le Carte di gioco Speciali. I giocatori possono usare queste carte per aggiungere abilità temporanee alle unità o per assassinare un membro della squadra avversaria prima dell'inizio della partita. Cyanide ha anche deciso di aggiungere il proprio tocco al mondo di Blood Bowl 3: in questo capitolo debutterà una modalità campagna con tanti diversi personaggi, sponsor e carismatici Star Players che sfideranno i giocatori del gioco.

Il gioco avrà anche più opzioni di personalizzazione rispetto alle edizioni precedenti. I giocatori saranno in grado di cambiare colori, modelli, loghi, pezzi di armatura, gli stadi e molti altri elementi di gioco. Dopo il lancio, Blood Bowl 3 otterrà un massiccio supporto con competizioni, modifiche e il supporto della comunità.

Cosa ve ne pare?