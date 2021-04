Kingdom Hearts 3: il cosplay di Kairi di soryu_geggy_cosplay

L'italianissima soryu_geggy_cosplay ha dato vita ad un cosplay di Kairi, una dei protagonisti di Kingdom Hearts 3, piuttosto convincente. Lo è sia per la realizzazione del costume, sia per il risultato complessivo, in grado di mettere in mostra l'avvenenza di Eugenia Bollomia.

In Kingdom Hearts, Kairi ha quattordici anni e vive sulle Isole del destino ed è una grande amica di Sora e Riku. Kairi è la figlia adottiva del sindaco dell'isola principale, essendo apparsa sull'isola molti anni fa durante una pioggia di stelle cadenti. Da quel momento in poi comincerà la sua lunga avventura che la porterà ad intrecciare il suo destino con alcuni dei più celebri personaggi Disney.

Il cosplay di soryu_geggy_cosplay prova a mettere in luce il carattere dolce e la caratterizzazione molto dolce del personaggio, non rinunciando, però, ad un pizzico di provocazione. L'abito indossato da soryu_geggy_cosplay è comunque un'ottima riproduzione di quello di Kairi, a dimostrazione del buon livello di questo cosplay.