One Piece, Nami nel cosplay provocante di soryu_geggy_cosplay

Comincia un nuovo giorno, e noi naturalmente siamo qui per voi con un cosplay altrettanto nuovo: oggi 20 ottobre 2020 tocca ancora una volta alla Nami di One Piece, in una versione particolare.



Il cosplay di oggi è infatti, in verità, molto provocante. La cosplayer soryu_geggy_cosplay ha cercato, come si vedrà, di valorizzare il lato sensuale di Nami, ma senza incorrere in eccessi di alcun tipo.



La ragazza è una presenza molto importante di One Piece, il manga e anime di Akira Toriyama. Debuttò proprio nei primi archi narrativi, quando Rufy la aiutò contro Arlong degli Uomini Pesce. Da allora sono sempre rimasti insieme ed è la navigatrice di bordo.



Qui di seguito vi riportiamo il cosplay di Nami in una pratica immagine: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. E intanto eccovi anche altri cosplay a tema manga e anime già disponibili sulle nostre pagine.