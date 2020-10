Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un video ci introduce alla storia del gioco

Marvel's Spider-Man: Miles Morales torna a mostrarsi in video per un ulteriore approfondimento realizzato da Game Informer che ci introduce alla storia del gioco in compagnia del creative director Brian Horton.

Dopo le sequenze con combattimento e stealth, lo scontro con il primo boss e il clamoroso reveal di Spider-Cat, ecco dunque un ulteriore assaggio dell'esperienza su cui potremo mettere le mani a partire dal 12 novembre su PS4 e dal 19 novembre su PS5.

Brian Horton ha spiegato che i poteri di Miles Morales si manifesteranno all'interno del gioco, dunque quello a cui assisteremo sarà il percorso che il personaggio intraprenderà per diventare un eroe come il suo amico Peter Parker.

La clip inclusa mostra molto chiaramente questo concetto: l'originale Spider-Man è a terra, Rhino incombe e Miles deve a tutti i costi difendere l'amico, scoprendo di possedere capacità insospettabili e inedite.

Le abilità del nuovo protagonista sono dunque uniche e peculiari, il che significa che anche la sua maturazione sarà differente e la scopriremo appunto nella campagna di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.