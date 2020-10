Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, anche il senior narrative designer lascia

Anche il senior narrative designer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha abbandonato il progetto: Cara Ellison è andata via da Hardsuit Labs ed è entrata a far parte di League of Geeks, il team di sviluppo di Armello.

L'evento è abbastanza clamoroso: dopo l'addio di scrittore e creative director, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 perde un'altra figura chiave e ciò potrebbe senz'altro avere serie ripercussioni sulla qualità del gioco.

Se infatti è vero che il lavoro di Ellison dovrebbe essere stato completato, il rinvio di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 al 2021 lascia intendere la necessità di ulteriori ritocchi che potrebbero essere affidati a qualcun altro. Lo rivela anche il publisher in una nota.

"Possiamo confermare che Cara Ellison ha deciso di lasciare Hardsuit Labs e non è più al lavoro su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2", ha dichiarato un portavoce di Paradox Interactive.

"Cara ha portato idee nuove nel progetto e molti dei suoi contributi saranno presenti nel gioco. La ringraziamo per il lavoro svolto su Bloodlines 2 e le auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti."