One Piece, Nico Robin torna nel cosplay di danievedo

Ecco un ottimo modo per cominciare bene la giornata del 13 ottobre 2020: un nuovo cosplay dedicato a Nico Robin, affascinante personaggio dell'universo noto come One Piece. Era da tempo che non ne veniva realizzato uno degno di questo nome.



La cosplayer danievedo è tornata, e in un suo recente lavoro ha dedicato i suoi ultimi sforzi proprio alla Nico Robin di One Piece. Si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico di lettori del manga (e dagli spettatori dell'anime); è anche una delle rare presenze femminili sulla ciurma di Rufy Cappello di Paglia. Almeno finché non troverà un nuovo membro, che potrebbe essere Carrot.



Qualitativamente parlando vi è davvero poco da obiettare al costume: l'interpretazione di danievedo è notevole, e rivela una buona conoscenza dell'eroina di partenza. Eccovi qui di seguito un'immagine: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento, se vi va.



