Second Extinction disponibile su PC in Accesso Anticipato, con trailer di lancio

Second Extinction sarà disponibile a partire da oggi su PC in Accesso Anticipato, come conferma lo spettacolare trailer pubblicato da Systemic Reaction.

Annunciato a maggio, durante un evento dedicato a Xbox Series X, Second Extinction propone un'esperienza sparatutto a base cooperativa in cui dovremo cercare di sopravvivere in uno scenario pieno di pericolosi dinosauri mutanti.

L'obiettivo è semplice: Riconquista la terra. In Second Extinction dovrai affrontare orde di dinosauri mutati da solo o con altri due amici. Anche l'obiettivo dell'accesso anticipato è semplice: Lavora con la nostra community per creare il miglior gioco di sempre.

Vogliamo conoscere la tua opinione, dato che desideriamo che la community sia parte integrante del processo di sviluppo. Già così, fin dal primo giorno, ci sarà pane per i tuoi denti (e artigli): 4 eroi, 10 armi (con 5 livelli di potenziamento l'una) e 6 missioni, più delle missioni secondarie, attraverso varie regioni della nostra ampia mappa.

Il nostro mantra è che i giocatori vincono le battaglie, le community vincono la guerra. E non è mai stato così vero come per la nostra funzione Sforzo Bellico. Ogni regione della nostra vasta mappa ha un livello di allerta specifico.

Questo livello di allerta può diminuire se i giocatori completano con successo missioni e attività. Ma i dinosauri non si riposano di certo e concentreranno i loro sforzi altrove.

Ogni settimana la community raccoglierà i frutti del proprio lavoro o pagherà le conseguenze della propria incompetenza. Se il livello di allerta dovesse andare fuori controllo, si attiverebbe un evento di emergenza particolarmente impegnativo.

Second Extinction non è come gli altri sparatutto in cooperativa. Intraprenderai un viaggio insieme a noi, mentre plasmeremo l'esperienza stessa. Ogni singolo feedback e ogni missione giocata avrà la sua importanza. Allora, cosa stai aspettando? Lo scontro per rivendicare la terra comincia da qui.