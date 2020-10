Amazon Prime Day 2020, le migliori offerte sulle Smart TV

Le offerte per l'Amazon Prime Day 2020 non ci fanno mancare la classica valanga di Smart TV, ma gli sconti sono notevoli e coinvolgono parecchi modelli usciti nel 2020. Ma non sono da sottovalutare i ribassi notevoli su schermi dello scorso anno che arrivano a offrirci esperienze 4K di qualità al di sotto dei 300 euro e pannelli di grandi dimensioni a meno di 600 euro.

Le offerte sono valide per i due giorni dell'evento iniziato alle 00:01 del 13 ottobre e destinato a terminare alle 23:59 del 14 ottobre. In questa pagina dedicata all'Amazon Prime Day trovate tutte le informazioni sull'evento, tutte le ultime notizie e tutti i servizi in offerta.