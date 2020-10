Amazon Prime Day 2020, le migliori offerte sui monitor da gioco

I due giorni del Amazon Prime Day 2020 includono sconti interessanti su monitor da gioco eccellenti come il nuovo Samsung Odyssey G7, tra i migliori QHD a 240 Hz in assoluto, e l'enorme LG 34GN850 UltraGear, un ultra-wide di alta qualità. Ma c'è spazio anche per altri ultra-wide ben noti, oggi e domani disponibili a prezzi appetibili, e per una valanga di schermi 1080p che arrivano fino a 240Hz e sono caratterizzati da sconti notevoli.

Le offerte sono valide per i due giorni dell'evento iniziato alle 00:01 del 13 ottobre e destinato a terminare alle 23:59 del 14 ottobre. In questa pagina dedicata all'Amazon Prime Day trovate tutte le informazioni sull'evento, tutte le ultime notizie e tutti i servizi in offerta.