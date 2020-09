One Piece, Rufy alla ricerca del decimo membro della ciurma?

One Piece è uno di quei manga (e anime) che non sembra conoscere mai una fine: le avventure di Rufy Cappello di Paglia vanno avanti da anni e anni, ed è improbabile che terminino a breve. Ora un nuovo dettaglio potrebbe arricchire ancora di più il contesto narrativo dell'opera: che Rufy sia alla ricerca del decimo membro della ciurma?

D'accordo, potreste obiettare voi: la ciurma di Rufy Cappello di Paglia (o Luffy, o peggio ancora Rubber nel primo adattamento italiano) è già ben composita. Attualmente vanta parecchi membri, dieci in totale: Rufy stesso, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Nico Robin, Chopper, Franky, Jinbei, Brook. E i fan ad oggi credevano che non si sarebbe ampliata mai più, dato che all'incirca all'inizio delle sue avventure per mare Rufy precisò che avrebbe voluto una ciurma da dieci membri. Chi segue l'opera di Eiichiro Oda dall'inizio se ne ricorderà bene.

E invece Rufy potrebbe essere alla ricerca del decimo membro della ciurma, decimo escludendo la persona del capitano ovviamente; o quanto meno pronto ad accogliere a braccia aperte l'ennesimo nuovo arrivato. Difatti di recente il magazine ufficiale di One Piece, in Giappone, ha rivelato che Rufy avrebbe sì sempre desiderato dieci membri, come effettivamente disse all'inizio delle sue avventure, ma non stava considerando anche se stesso all'interno del conteggio.

Dunque, dato che oltre a Rufy ci sono attualmente 9 altri personaggi sulla nave, c'è sposto per il decimo membro dell'equipaggio. Chi sarà? Alcune indiscrezioni puntano su Carrott, effettivamente una nuova arrivata molto interessante sin dall'arco narrativo di Whole Cake Island, e che rivestirà un ruolo importante anche a Wano. Altri credono che si tratterà del figlio di Kozuki Oden, ma ciò è più improbabile, benché il ragazzino tuttavia abbia già manifestato l'interesse di unirsi a Rufy Cappello di Paglia nelle sue avventure.

Voi cosa ne dite? One Piece si concluderà con questi protagonisti, o c'è ancora posto per un nuovo amico?

One Piece magazine reveals that Luffy isn't included in with regards to wanting 10 crewmates which means there's 1 more crewmate to join since there are 9 crewmates excluding Luffy currently. pic.twitter.com/2nrQVKOB1V — YonkouProductions (@YonkouProd) September 12, 2020