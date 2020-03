Dragon Ball e One Piece: Rufy VS Goku, un video mostra chi vincerebbe lo scontro

Rufy VS Goku. In quanti hanno già sognato uno scontro simile, che metterebbe l'uno contro l'altro i principali protagonisti di due mondi così simili e distanti, vale a dire quello di Dragon Ball e quello di One Piece? Qualcuno ha finalmente provato a dare una risposta, spiegando chi vincerebbe e perché.

La redazione di CBR.com si è posta questa domanda: chi vincerebbe in un uno scontro tra Rufy e Goku? O per riformularla in un altro modo: è più forte il Saiyan protagonista di Dragon Ball, o il pirata di gomma di One Piece? Analizzando nel dettaglio tutti i poteri e le varie trasformazioni di entrambi i personaggi nei rispettivi franchise (manga e anime di Akira Toriyama, manga e anime di Eiichiro Oda), la risposta è quanto segue: Goku è in linea teorica più forte, perché possiede moltissime trasformazioni successive. Basti pensare all'Ultra Istinto, di recente tornato alla ribalta contro Moro.

Ma ciò non toglie che Rufy potrebbe sconfiggere Goku, e anche facilmente, se se ne presentasse l'occasione. Rufy Cappello di Paglia dovrebbe cogliere il Saiyan alla sprovvista, e impedirgli di trasformarsi in Super Saiyan di qualsiasi livello, e anche in forma divina; l'Ultra Istinto non deve neppure essere contemplato, però, perché lo renderebbe invincibile. Se Goku restasse nella sua forma base, però, Rufy potrebbe sfruttare il frutto Gom Gom per acquisire potenziamenti momentanei rapidissimi e metterlo KO, concludendo così rapidamente lo scontro.

Il video qui di seguito riportato, in lingua inglese, si sofferma proprio su questo tipo di analisi, scendendo più nel dettaglio negli aspetti che vi abbiamo già spiegato. Chiaramente Rufy e Goku non si affronteranno mai davvero, se non in un ipotetico crossover: secondo voi chi vincerebbe?