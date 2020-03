Vodafone Happy Friday: premio per guardare film da casa gratis oggi 27 marzo 2020

Torna l'appuntamento con Vodafone Happy Friday, il concorso settimanale gratuito per tutti i clienti Vodafone Happy dell'operatore (è un programma fedeltà di vecchia data). In particolare, oggi venerdì 27 marzo 2020, Vodafone ha scelto di regalare un premio per guardare film da casa gratis.

E del resto cos'altro avrebbe potuto regalare, in un periodo in cui quasi tutti gli italiani sono costretti a rimanere in casa a causa dell'emergenza da Coronavirus? Vodafone e altri operatori hanno già aderito alla solidarietà digitale, mettendo a disposizione GIGA gratis e servizi per i propri clienti. Il Vodafone Happy Friday di oggi prosegue su questa strada, proponendo una gift card da 10 euro da utilizzare su Chili (piattaforma di streaming) per il noleggio di film.

Passiamo ai dettagli della promozione. I clienti Vodafone dovranno richiedere il premio direttamente dall'App MyVodafone (disponibile gratuitamente su smartphone Android e dispositivi iOS, fino alle 23:59 di oggi 27 marzo 2020). La Gift Card potrà poi essere utilizzata entro il 10 aprile 2020 sul proprio account Chili, salvo cambiamenti o eventuali proroghe.