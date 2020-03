Dragon Ball Super, capitolo 58 del manga: Goku VS Moro, secondo un leak

Manca ancora un po' alla pubblicazione (online e in formato cartaceo) del capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super, prevista per il prossimo 20 marzo 2020 (venerdì prossimo). Ma nessuno può fermare indiscrezioni, leak e spoiler. E quello di cui vi parleremo in questo rapido articolo, è particolarmente importante.

Stando ad un leak delle ultime ore, il capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super proporrà un Goku al contrattacco contro gli invasori alieni sulla Terra. Goku VS Moro, dunque: o comunque un inizio di quello che probabilmente sarà il loro scontro definitivo. Goku e Moro si sono già affrontati sul pianeta Namecc in passato, prima dell'allenamento del Saiyan, ma il protagonista del manga di Akira Toriyama e Toyotaro ha purtroppo avuto la peggio.

Questa indiscrezione sarebbe avvalorata da alcune immagini trapelate in anteprima, ma prendete il materiale con le pinze naturalmente. Piuttosto i fan si chiedono a questo punto che fine abbia fatto Vegeta, il principe dei Saiyan attualmente in ritiro su Yardrat per apprendere nuove e potenti tecniche da utilizzare proprio per arrestare l'avanzata di Moro, il Divoratore di Pianeti.

Dragon Ball Super Chapter 58 Draft/Preview Pages. (2/2). pic.twitter.com/huOUqjmhGb — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) March 13, 2020