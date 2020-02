Dragon Ball Super: il legame tra Goku e Crilin nel capitolo 57 del manga

Il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super è nel momento in cui scriviamo già disponibile per la lettura, in formato cartaceo (in Giappone) e anche online, gratuitamente e legalmente sul sito web di Manga Plus. In questo numero, in particolare, Akira Toriyama è tornato a mostrare il bel rapporto tra Goku e Crilin.

I due Guerrieri Z sono amici da sempre, nel franchise di Dragon Ball, dalla prima serie a quella di Dragon Ball Super. Nel capitolo 57 del manga c'è stata l'occasione ribadire questo rapporto di amicizia: dall'inizio alla fine del numero, Crilin non ha fatto altro che dirsi convinto del prossimo arrivo di Goku. Ha mostrato una fiducia eccezionale nel Saiyan, certo che avrebbe salvato la Terra dalla minaccia di Moro e dei suoi sgherri.

Ma Crilin, come avrete già avuto modo di leggere (e se non l'avete fatto, trovate i link utili nella Fonte di questo articolo), ha aiutato direttamente Goku a tornare sulla Terra: questo estendendo la sua energia spirituale il più possibile, in modo che il Saiyan potesse captarla dall'universo e usarla come aggancio per teletrasportarsi. Adesso che è arrivato, Goku salverà davvero la Terra da Moro?