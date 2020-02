MediaWorld, Mega Sconti con il nuovo volantino online, ci sono anche videogiochi, PC e accessori

Parte una nuova iniziativa di sconti presso MediaWorld con Mega Sconti, in questo caso con una promozione tutta dedicata al comparto online della catena, dunque riservata agli acquisti sul sito ufficiale, valida a partire da oggi.



Potete trovare tutti i prodotti scontati a questo indirizzo, con la promozione Mega Sconti che è valida sul sito MediaWorld dal 24 febbraio al primo marzo 2020. I saldi riguardano diverse tipologie di prodotti di elettronica, tra cui anche videogiochi, PC e accessori.



Troviamo dunque PC da gaming come MSI Codex S 8RB a 899 euro, MSI Trident 3 Arctic a 959 euro e il portatile Lenovo Legion Y740 a 2249 euro. Tra i videogiochi ci sono FIFA 20 e Anthem insieme per PS4 al prezzo di 39,99 euro, Need for Speed Rivals a 9,99 euro, Gears 5 a 38,49 euro, Crash Team Racing: Nitro-Fueled per Nintendo Switch a 27,99 euro e Mario Tennis Aces a 47,99 euro.



Passando ai TV, possono essere particolarmente interessanti l'LG OLED 55B9 a 1299 euro, il Sony KD49XG70 a 499 euro, oltre alla soundbar Sony HTSF150 a 89,99 euro. Sul fronte smartphone segnaliamo Huawei P30 a 454,93 euro, Sony Xperia L3 a 159,99 euro e LG K50s a 155 euro.



Infine, tra computer e informatica troviamo HP Envy 17-CE0006 a 1079 euro, il Microsoft Surface Book 2 da 1TB con i7, 13 pollici, a 2414 euro e il PEAQ Slim S131 Touch a 279 euro. Trovate dunque tutto su questa pagina del sito MediaWorld.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.