La versione internazionale dell' SNK NeoGeo Mini è scontata del 66% su Multiplayer.com. In altre parole la console sarà disponibile a 49.90 euro al posto del canonici 149,90 euro di listino. Approfittate dunque di questa vantaggiosa promozione disponibile solo nel nostro shop: acquistando entro poche ore sarà possibile ricevere la merce già domani. Sul sito Multiplayer.com è possibile trovare l'edizione internazionale dell'SNK NeoGeo Mini a 49,90 euro. Questa edizione contiene oltre 40 classici arcade, tra i quali Metal Slug o King of Fighters. Il tutto, ovviamente, in una versione moderna, capace sia di collegarsi ai nostri televisori tramite un cavo HDMI, sia di essere una pratica console portatile. Questa è la recensione del piccolo cabinato SNK NeoGeo Mini . Un'ottima promozione , che si affianca a quella che dà la possibilità di prenotare preordinare la statua di Ellie di The Last of Us: Parte 2 . Ecco tutte le caratteristiche della macchina:

La console arcade originale e probabilmente più grande è tornata! Per celebrare 40 anni di giochi, SNK è orgogliosa di presentare NEOGEO Mini, una console arcade portatile con 40 classici giochi NEOGEO di serie leggendarie come King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury e molti altri. Dotato di un display da 3,5 pollici e di controlli classici con arcade stick, il mini NEOGEO offre un'autentica esperienza arcade nel palmo della tua mano. Misurando a 152 mm x 135 mm x 108 mm, collega il NEOGEO a qualsiasi presa di corrente portatile utilizzando il cavo di tipo C incluso e goditi i giochi di qualità arcade portatili in movimento. Una volta a casa, puoi continuare l'azione sul tuo grande schermo. NEOGEO è dotato di uscita HDMI (cavo HDMI non incluso) per consentire di collegare la console alla TV o al monitor. Puoi anche collegare fino a due controller aggiuntivi (venduti separatamente) per goderti l'azione multigiocatore in stile console domestica. NEOGEO: l'eredità continua.



La scatola contiene la mini console NEOGEO, cavo di ricarica USB, manuale di istruzioni.





I giochi inclusi sono: