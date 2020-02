Warcraft 3: Reforged, ESL è dovuta tornare all'edizione classica in un torneo da 10mila spettatori

Dopo due bug che hanno interrotto un importante match di Warcraft 3: Reforged, ESL è dovuta tornare all'edizione classica di Warcraft III per poter concludere un torneo da 10mila spettatori.



Che Warcraft 3: Reforged non sia nato sotto una buona stella lo si era capito da tempo. Raramente Blizzard si è trovata in un uragano di proteste come quello scatenato dalla versione rimasterizzata di uno dei migliori strategici in tempo reale della storia dei videogiochi.



Che un'organizzatore di tornei come ESL abbia dovuto abbandonare un gioco appena uscito per tornare a giocare alla versione classica, invece, è un qualcosa che a memoria non si era mai vista. Però è quello che è successo ieri durante un torneo da 10 mila spettatori di Warcraft 3: Reforged.



Durante un match tra Thorzain e Moon, il giocatore più vincente della storia del gioco, Warcraft 3: Reforged ha deciso di buggarsi per ben due volte e di non consentire ai due pro-player di affrontarsi nella maniera migliore. Questo ha costretto l'organizzazione a riprendere il match sulla versione classica di Warcraft 3, così da concludere senza nessun altro intoppo la partita.



Una situazione che ha avvantaggiato l'esperto Moon, che ha portato a casa la vittoria.



Cosa ne pensate? Guardando il torneo i problemi non sembra siano stati limitati a quel match.



Guarda il video live di ESL_WC3 su www.twitch.tv