Call of Duty: Warzone, c’è già un record di uccisioni

C'è già un record di uccisioni in Call of Duty: Warzone. Il titolo free-to-play di Infinity Ward e Activision non è sul mercato che da pochi giorni, ma già stanno emergendo alcuni giocatori molto forti. Del resto è un battle royale e condivide alcune meccaniche con Call of Duty: Modern Warfare, quindi sono in tanti a non aver iniziato da vergini.



Il record di uccisioni di Call of Duty: Warzone è a 57 (per un team). A riuscire nell'impresa sono stati lo streamer TMemoryy e i suoi compagni di squadra Dismissible e WickedSkengMan il 12 marzo. TMemoryy ha segnato venti uccisioni che, stando alle sue parole, non sono la sua performance migliore in Warzone. Anzi, forse una delle peggiori.



Call of Duty: Warzone è riuscito ad accumulare più di sei milioni di giocatori al lancio, ma probabilmente ora veleggia verso ben altri numeri. Il successo del gioco è tale da aver preso la testa tra i più visti su Twitch, con picchi di spettatori superiori ai 500.0000.



Vediamo ora la partita con il record pubblicata su YouTube.





Come già ricordato, Call of Duty: Warzone è un battle royale free-to-play disponibile per PC, Xbox One e PS4. Lo potete scaricare sia come parte di Call of Duty: Modern Warfare, sia in completa autonomia, al prezzo di un download molto più corposo.