PS5, l’interfaccia utente immaginata da uno youtuber

Uno youtuber ha pubblicato un video per mostrare come ha immaginato l'interfaccia utente di PS5, la nuova console di Sony annunciata ma ancora non presentata, sulla quale ci sono ancora poche informazioni certe.



Trovate il video realizzato dallo youtuber TwoJ con il concept dell'interfaccia di PS5 in testa alla notizia. Considerate come sempre in questi casi che l'interfaccia finale della console sarà completamente diversa. Questi sono tributi spontanei realizzati da appassionati e come tali vanno presi e commentati.



Per realizzare la sua interfaccia, TwoJ ha utilizzato Adobe XD e After Effects. Come potete notare lo stile è molto diverso da quello adottato da Sony negli ultimi anni: la grafica è molto più pulita e ricorda moltissimo quella dei servizi di video streaming tipo Netflix.



Selezionando un gioco se ne può leggere la sinossi, nonché alcune informazioni essenziali. Notevole il lavoro di personalizzazione, con alcuni giochi che mostrano citazioni e informazioni in-game. Inoltre, in onore di quanto annunciato da Sony, l'avvio dei giochi è velocissimo grazie alla simulazione d'uso dell'SSD della console. La demo di Final Fantasy 7 Remakeimpiega solo pochi secondi per avviarsi. Per altri dettagli su questo bel lavoro vi invitiamo a guardare il video.



Ora la speranza è che Sony sveli al più presto PS5, anche se la pandemia di coronavirus rende complicato farlo in questi giorni. In effetti sarebbe un peccato vedere una nuova console presentata senza un evento pubblico degno di questo nome, ma il rischio c'è. Come si rischia un rinvio del lancio di entrambe le nuove console, PS5 e Xbox Series X, proprio a causa della crisi mondiale.