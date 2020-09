Nintendo Direct Mini annunciato, un nuovo Partner Showcase per domani

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct Mini, come al solito a sorpresa, ma in questo caso dandoci quantomeno qualche ora di preavviso, con il nuovo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase che andrà in scena domani, 17 settembre 2020.

L'appuntamento è dunque fissato per domani, giovedì 17 settembre, alle ore 16:00 con il nuovo Direct Mini incentrato sulle produzioni third party, come sempre per quanto riguarda il nuovo formato nella serie "Partner Showcase", che può contenere informazioni su titoli di publisher third party o team indie.

Dopo il Nintendo Direct interamente dedicato alle iniziative per il 35esimo anniversario di Super Mario Bros., che ci ha portato novità importanti come gli annunci di Super Mario 3D All-Stars, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Bros. 35 e il Game & Watch speciale, torniamo dunque a dare un'occhiata ai giochi di terze parti previsti nel prossimo periodo su Nintendo Switch.

Nel frattempo, prosegue l'assenza del Nintendo Direct classico generale, quello nel quale solitamente la compagnia spara le sue "bombe" per Nintendo Switch, che manca ormai dalle scene da un anno circa e continua a farci domandare su quando arriveranno le notizie più attese.

In ogni caso, per il momento segniamoci l'appuntamento per domani alle ore 16:00, con il Nintendo Direct Mini che ovviamente seguiremo da molto vicino riportando tutte le notizie del caso.